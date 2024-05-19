Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu, Derecik yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 CVP 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ismi belirtilmeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA