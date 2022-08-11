Takla atan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya girerek takla atması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan - Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ekinözü ilçesinden Elbistan istikametine giden Uğur K. idaresindeki 46 LN 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. (52), A.K.(20) ile 2 yaşındaki E.K. ve 11 yaşındaki M.Y. adlı çocuk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ