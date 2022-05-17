Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı bölgesinde durumundan şüphelenilen ve durdurulan şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi.

F.K. ve A.C.T isimli şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' hakkındaki kanun çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa