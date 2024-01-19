Sultangazi'de freni boşalan minibüs çocuğa çarptı: 1 ölü

Sultangazi'de park halindeyken freninin boşalması sonucu rampa aşağı kayan minibüs 13 yaşındaki çocuğa çarpıp apartman boşluğuna uçtu. Kazada çocuk hayatını kaybetti, sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00'da Sultangazi 75.Yıl Mahallesi 1258. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HJY 374 plakalı minibüsünü el frenini çekerek park eden G.S. (41), ardından aracının yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan minibüs rampa aşağı kaymaya başladı.

Minibüs önce iki araca sonra çocuğa çarptı

Minibüs yukarıdan aşağı gelirken park halindeki iki araca ve 13 yaşındaki Yusuf Yurt'a çarpıp, bir apartman boşluğuna düştü. Çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından sürücü gözaltına alındı.

"Arabanın freni boşalmış içinde şoförü yoktu"

Olayın görgü tanıklarından Ali Bozkurt, "Baktık bir araba buraya uçmuş. Geldiğimizde burada çocuğun yakınları feryat figan ediyordu. Arabanın freni boşalmış içinde şoförü yoktu. Çocuk 13 -14 yaşlarında. Biz milletin bağırışları ile dışarı çıktık. Baktım arabanın buraya uçtuğunu gördüm" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olayda minibüsün rampa aşağı inip düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı. - İSTANBUL