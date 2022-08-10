Haber : Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

 - Güncelleme:

Sultanbeyli'de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti.

Sultanbeyli'de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu kayda alan bir başka sürücü ise, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Yan yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuğu kayda alan sürücü, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterirdi. Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı.

(Abdul Samet Kaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title