Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma İlçesinde mart ayında yanan tarihi bina tehlike saçıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde mart ayında yanan tarihi bina tehlike saçıyor.

Bandırmada 31 Mart gecesi yanan tarihi bina tehlike saçıyor. Yangında küle dönen metruk tarihi bina, yanında bulunan merdivenin üzerine çöktü. Binanın bulunduğu sokağın yaya ve trafiğe açık olması sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri mağdur oluyor. Mahalle sakinleri ve araç sürücüleri burada gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, 31 Mart, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title