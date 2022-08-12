Son dakika haberi: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Son dakika haberleri... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 zanlının üzerinde, otolarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. 3. Sayfa AA / Özgür Alantor Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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