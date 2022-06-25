İstanbul Emniyeti'nden orman yangınlarına karşı denetim

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kartal'da orman yangınlarına karşı denetleme gerçekleştirdi. Denetlemelerde, Valilik tarafından yapılan açıklamada "gerek mevsimsel şartlar nedeniyle oluşabilecek gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınlarına" karşı çalışma gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Emniyeti Kartal'da gerçekleştirilen orman yangınlarına karşı yaptığı denetimlerde her hangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle oluşabilecek gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda;

24.06.2022 günü Kartal ilçesindeki ormanlık alanlar ve çevresinde drone destekli havadan ve karadan denetimler gerçekleştirilmiş, yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır.

Şehriminizin doğal güzelliğinin korunması amacıyla, olası afetlere karşı ilimiz genelindeki denetimler havadan ve karadan aralıksız olarak devam edecektir." İfadeleri yer aldı.