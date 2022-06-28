Son dakika haberleri: Park yeri kavgasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haber... Park yeri kavgasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı Muğla'nın Seydikemer İlçesin'de, park yeri kavgasının ardından av tüfeğiyle 1 kişiyi öldüren 2 kişi de yaralayan zanlı tutuklandı. Park yeri kavgasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer İlçesin'de, park yeri kavgasının ardından av tüfeğiyle 1 kişiyi öldüren 2 kişi de yaralayan zanlı tutuklandı. İki gün önce, Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa ve oğlu Bahadır Akçaal ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahısın daha sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Bahadır Akçaal hayatını kaybetmiş, Mustafa Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar yaralanmıştı. 30 farklı güvenlik kamerası kaydı incelendi Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, failin kaçış yönündeki 30 farklı güvenlik kamerası kaydını incelmeye aldı. Saatlerce görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, failin kaçtığı aracı ve kimliğini tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren E.A'yı aynı mahalledeki yakınlarının yanında yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevin gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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