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Son dakika haberleri! Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Umman'da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman'da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman'ın Al Batinah bölgesindeki Wadi Bani Ghafer'de bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Canlarını kasten tehlikeye atan kişiler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Umman Kraliyet Polisi (ROP) tarafından yapılan açıklamada, boğulmaktan kurtulan 4 kişi hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve konunun adli makamlara intikal ettirildiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin bindikleri cipi bilinçli olarak nehre sürdüğü ve akıntıya kapılan cipin kısa sürede battığı görüldü. - MUSKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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