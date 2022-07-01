Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı. Bursa'da mazgal hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı. Merkez, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün mazgalları çalan çek çek arabalı bir şahıs Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Araştırma Büro ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan A.C. gözaltına alındı. Burada suçunu itiraf eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi Polis ekipleri, insanların hayatını hiçe sayan mazgal hırsızlarına aman verilmeyeceğini açıkladılar - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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