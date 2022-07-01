Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da mazgal hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı.

Bursa'da mazgal hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün mazgalları çalan çek çek arabalı bir şahıs Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Araştırma Büro ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan A.C. gözaltına alındı. Burada suçunu itiraf eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, insanların hayatını hiçe sayan mazgal hırsızlarına aman verilmeyeceğini açıkladılar - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title