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Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılan MLKP terör örgütü üyesi şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılan MLKP terör örgütü üyesi şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramada el bombası, silah ve fişek ele geçirildi. Evde yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şahsın İstanbul'da sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında Sultangazi'de bulunan bir adrese yönelik 18 Ağustos günü operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 tabanca, 2 adet şarjör, 34 adet 9.19 mm çapında fişek ve çok sayıda bilişim malzemesi ele geçirildi. İkamette bulunan M.U., E.Y., N.G. ve H.D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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