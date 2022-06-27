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Son dakika haberi! Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı.

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Evrenye Çay sularının yükselmesi neticesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için jandarma ve UMKE ekipleri harekete geçti. Adrese gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, iş makineleri aracılığıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliyesini sağladı. Ekiplerin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ve UMKE personelleri çıplak ayakla vatandaşların tahliye anlanın görüntülendiği anlar takdir topladı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kastamonu Jandarma Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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