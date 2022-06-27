Son dakika haberi! Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı. İnebolu ilçesine bağlı Evrenye bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Evrenye Çay sularının yükselmesi neticesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için jandarma ve UMKE ekipleri harekete geçti. Adrese gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnebolu Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, iş makineleri aracılığıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye tahliyesini sağladı. Ekiplerin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ve UMKE personelleri çıplak ayakla vatandaşların tahliye anlanın görüntülendiği anlar takdir topladı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kastamonu Jandarma Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Sel bölgesinde jandarma ekiplerinin tahliye operasyonu takdir topladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.