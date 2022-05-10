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Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

Son dakika haberlerine göre Samsun'da hemzemin geçitte meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hemzemin geçitte meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efrail S. idaresindeki 55 DZ 444 plakalı otomobil, önünde seyir eden İsmail Y. yönetimindeki 55 ED 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 ED 292 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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