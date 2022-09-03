Son dakika haberi: Polis kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'un Gerze ilçesinde asayiş uygulamasında durdurulan bir araçta bulunan 2 şahıs, 233 gram esrar ve hassas teraziyle yakalandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde asayiş uygulamasında durdurulan bir araçta bulunan 2 şahıs, 233 gram esrar ve hassas teraziyle yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Gerze'de yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araç ve 2 şahıs üzerinde 233 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP