Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz... Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! MSB: 'Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz... - Haberler

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