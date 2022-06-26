Son dakika haberi! MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa