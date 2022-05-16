Son dakika haberi... Jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Haberler

DARENDE, MALATYA (İHA) - Malatya'da Jandarma tarafından tarihi eser operasyonu düzenlenerek, 25 adet tarihi eser ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darende ilçesinde, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın, araç, ev ve eklentilerine yapılan aramada, 2 adet eski dönemlere ait kılıç, 1 adet eski dönemlere ait gama, 1 adet eski dönemlere ait kolye, 2 adet eski dönemlere ait yüzük, 4 adet eski dönemlere ait obje, 13 adet eski dönemlere ait sikke, 1 adet eski dönemlere ait bakır işlemeli tabak, 1 adet eski dönemlere ait sandık, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

Şahıs adli makamlarca alınan ifadesini müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa