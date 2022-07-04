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Son dakika haberi | Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haber... Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini büyük kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı, durumun stabil olduğu ve bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında tutulduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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