Son dakika haberleri... Kafede karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Kafede karşılaştığı husumetlisini silahla vurduEDİRNE Edirne'de 2 husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 bir kişi ayağından yaralandı. Kafede karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu EDİRNE Edirne'de 2 husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 bir kişi ayağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryaların yoğun olduğu cadde üzerinde karşılaşan İlhan E. ile Mustafa D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan H'nin yanında bulunan tabancayla ile açtığı ateş sonucu Mustafa D'yi bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa D. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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