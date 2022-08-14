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Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan taksilere denetim

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Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan taksilere denetim

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, il genelinde ticari taksi denetimlerini sürdürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, il genelinde ticari taksi denetimlerini sürdürüyor.

Antalya genelinde yapılan kontrollerde araçlarına kısa mesafe yolcusu almayan ticari taksi şoförleri ile bazı müşterileri taksimetre açmadan gitmek istedikleri yere götürdükleri tespit edilen ticari taksi şoförlerine sivil ve resmi trafik jandarması tarafından cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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