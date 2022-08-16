Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Vali Gül'den Karkamış'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika haber: Vali Gül'den Karkamış'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri: Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/ Ypg tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış'a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep YPG 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title