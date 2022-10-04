Son dakika haber: Motosiklet duvardan aşağıya uçtu: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Motosiklet sürücüsü altı metrelik istinat duvarından aşağıya uçması sonucu ağır yaralandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Motosiklet sürücüsü altı metrelik istinat duvarından aşağıya uçması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Buğra T. idaresindeki (15) Motosiklet Yeni Siteler Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir ağaca çarptıktan sonra 6 metrelik istinat duvarından yere çakıldı. Kazada Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Buğra T.(15), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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