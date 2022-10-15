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Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında çok miktarda kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında çok miktarda kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir evde kenevir yetiştirildiği istihbaratı alan ekipler eve baskın düzenledi. Operasyonda 90 santimetre ile 120 santimetre arasında değişen 138 kök kenevir bitkisi ve 104 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.G. (52) ifadesi alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Jandarma Kenevir Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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