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Son dakika haber! Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı

Son dakika haber! Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı

Son dakika haberleri... Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinin üst katında kenevir yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

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Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinin üst katında kenevir yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerinin yaptığı saha ve istihbari çalışmalar sonucu Aykut Mahallesi'nde yaşayan O.K. (53) isimli şahsın ikametinde ve ekili tarım arazisi içerisinde kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik timlerinin şüpheli O.K.'nin ikameti ve eklentilerinde yaptığı aramada, evin üst katında kova ve su bidonlarının içerisine dikilmiş ve bakımları yapılmış vaziyette 16 adet Hint keneviri, evin bahçe kısmında dikili tarım arazisi içerisinde 6 adet Hint keneviri olmak üzere toplam 22 kök kenevir bitkisi, evde yapılan aramada ise 275 gram ağırlığında kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Trabzon Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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