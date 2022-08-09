Son dakika haber: Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Son dakika haber: İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti. İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde eşi Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı, ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi. Doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Dilek Karcı, yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk annesi Karcı'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin, yarın Tire'de defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, katil zanlısı koca ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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