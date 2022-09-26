Son Dakika | Çiftlikteki incir ağacına dadanan şahıs ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu'da izinsiz girdiği çiftlikte incir ağaçlarını yolduğu iddia edilen şahıs, çiftlik sahibine yakalandı. Tekirdağ Çorlu'da izinsiz girdiği çiftlikte incir ağaçlarını yolduğu iddia edilen şahıs, çiftlik sahibine yakalandı. Çıkan kavga sonrası 2 kişi yaralandı. Olay, Havuzlar Mezarlığı yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz girdiği çiftlikte incir ağacını yolan E.S. isimli şahıs, çiftlik sahibi E.A. tarafından fark edildi. Çiftlik sahibi E.A., özel mülküne girdiği gerekçesiyle E.S.'yi uyarıp bölgeden uzaklaşmasını istedi. Yaşanan tartışma üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sonrası yaralanan E.S. ve E.A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çiftlik Çorlu kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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