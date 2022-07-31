Son Dakika | Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Son Dakika | Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Liman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Saim Tahtacı (59) boğulma tehlikesi geçirdi. Tahtacı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakakent Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title