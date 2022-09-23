MİT'in operasyonu, Ordulu şehit ailesinin yüreğini ferahlattı

Ordulu şehit Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün babası Cumhur Arslantürk, oğlunun şehit olduğu eylemin faillerinin yakalanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Arslantürk, "İnşallah bunlara yaşam hakkı verilmeyecek" dedi.

Ağrı Doğubayazıt'ta terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonrası ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, tedavi gördüğü hastanede 29 Ağustos 2020 tarihinde şehit oldu. Gülsüm ve Cumhur Arslantürk çiftinin 4 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki şehit Arslantürk, Perşembe ilçesinde düzenlenen törenin ardından ilçenin Soğukpınar Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Olayın ardından 2 yıl geçerken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gerçekleştirdiği operasyon ile kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Yakalanan örgüt mensuplarının farklı tarihlerde 8 askerin şehit edildiği eylemlerin failleri olduğu da ortaya çıktı.

"İNŞALLAH BU ŞEREFSİZLERE YAŞAM HAKKI VERİLMEYECEKTİR"

Oğullarının şehit olduğu operasyonun sorumlularının yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Cumhur Arslantürk, "Oğlum İran sınırında vatan hainleri ile çıkan çatışmada şehit oldu. Acımızın dinme şansı yok ancak tabii bu şerefsizler yakalandığı için seviniyoruz. Bizim vatanımız, milletimiz ve askerimizin bunların peşinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bu şerefsizlere yaşam hakkı vermeyeceklerdir, buna da inanıyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE İÇİŞLERİ BAKANIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Şuanda devletimiz tam hızıyla gidiyor, inşallah en iyi şekilde de başarı gösteriyorlar" diyen şehit babası Cumhur Arslantürk, "Bu vatan hainlerine de yaşam hakkı vermeyeceklerini iyi biliyorum. Benim oğlum bu vatan için şehit oldu, ben bundan onur ve gurur duyuyorum. Allah onların belasını versin, başka diyecek sözüm yok. İnşallah da bunlarla (terör örgütleri) en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Ülke, vatan ve millet olarak mücadele edeceğiz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu konuda tam anlamıyla güveniyorum" ifadelerini kullandı.

(Selim Kuşcu - Uğur Kahyaoğlu - İHA)