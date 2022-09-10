Son dakika 3. sayfa: Konya'da evlerden bakır kablo çalan hırsız tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerden bakır kablo çalan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde birçok farklı ikametten elektrik kaçağı tehlikesine karşı topraklama diye tabir edilen bakır kabloları çalarak vatandaşların hayatını da tehlikeye atan şüpheli için Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 27 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin Konya'dan Beyşehir'deki marketlere yufka dağıtımı için gelen A.A.G. olduğunu tespit etti. Emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA