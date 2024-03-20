Sivas'ta kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yılanhöyük mevkiinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 16 ANJ 557 plakalı kamyonet Y.Ç. idaresindeki 05 ADN 497 plakalı tıra bilinmeyen bir nedenle arakadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS