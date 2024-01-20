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Şişli'de AVM Otoparkında Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

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Şişli'de bir AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı.

Şişli'de bir AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. (46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.'ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esentepe Şişli Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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