Şırnak'ta Nevruz kutlamalarında olaylara karışan 45 kişi gözaltına alındı

Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde Nevruz kutlamalarında olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde, Nevruz kutlamalarında taşkınlık yaparak olaylara karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 45 şüpheli şahıs göz altına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK