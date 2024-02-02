Şırnak'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından cuma namazından sonra Geylani Camii'nde yapılan basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırılar kınanarak tepki gösterildi.

Şırnak'ta cuma namazı çıkışı Peygamber Sevdalıları Vakıf gönüllüsü Osman Ertaş tarafından okunan basın açıklamasında İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılar kınanarak, tepki gösterildi. Ertaş, Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Siyonist zulmü ve vahşeti telin etmek, Filistin'in kahraman evlatlarının yanında olduklarını ifade ederek, "Kudüs ve Aksa'nın ümmetin onuru olduğu, izzetli ve onurlu yaşamın da bedel gerektirdiği bilinciyle bu bedelden payımıza düşeni yükleneceğimizi; bu ali davada Gazzeli, Filistinli, Yemenli kardeşlerimizle ve direnişin diğer tüm paydaşlarıyla birlikte top yekün mücadeleye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden her gün yüzlerce kardeşimizi şehit eden siyonist katiller, tarihe geçecek vahşet tablolarına imza atmaktadırlar. Dağıtılan insani yardımdan almak için toplanan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığa hunharca saldıran, alçakça ve kalleşçe yöntemlerle hastaneye sızıp hasta yatağında yatan hastaları katleden, elleri ve gözleri bağlı onlarca savunmasız sivili infaz edip toplu katliam ve soykırım yapan vahşi siyonist çetenin karakterini çok iyi biliyoruz. Güç ve fırsat bulduklarında azgınlıkta sınır tanımayan bu lanetli güruhun bir an önce tasfiye ve izalesi tüm dünya ve insanlık için elzem hale gelmiştir. Bu görev özelde ümmetin, genelde ise tüm insanlığın uhdesindedir. Uluslararası hukuku, mahkeme kararlarını hiçe sayan siyonistlerin dünyadaki en büyük terör şebekesi olduğu, son gelişmelerle birlikte ayan beyan ortaya çıkmıştır" dedi.

Basın açıklamasının ardından İbrahim Sancar tarafından dua okunduktan sonra kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. - ŞIRNAK