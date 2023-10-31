Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Valilik açıklamasına göre, Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. ???????