Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Sinop'ta Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Valilik açıklamasına göre, Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. ???????
Kaynak: AA / 3. Sayfa