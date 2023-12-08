Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir şahsın evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 10 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 120 gram tütünle karışık uyuşturucu madde ve 203 adet makaron bulundu. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde evin uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın evine polis ekipler operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, evde yapılan aramada, 10 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 120 gram tütünle karışık uyuşturucu madde, 203 adet makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP