Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı - Haberler

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Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı

Sinop'ta jandarma ekipleri, aranması olan 3 şahsı yakaladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sinop'ta jandarma ekipleri, aranması olan 3 şahsı yakaladı. Haklarında kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop Gerze İlçe Jandarma Komutanlığa ile JASAT ekipleri tarafından yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde hakkında 13 adet suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı. Jandarmanın yakaladığı 3 şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Gerze, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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