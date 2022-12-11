Silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabı yakalattı

Polis kameraları tek tek inceledi, silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabı sayesinde yakaladı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde soygun için girdiği markette, market çalışanına dehşeti yaşatan silahlı soyguncu polisin güvenlik kameralarını tek tek incelemesiyle soygun günü giydiği ayakkabı sayesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım günü Pazar Mahallesi Abdulvahap Kocaman Caddesi üzerinde bulunan bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından silahlı soyguncunun olay günü giydiği ayakkabıdan yola çıkan polis, market kameralarını ve bölgede bulunan güvenlik kameraları ile sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Y.A. olduğu tespit edildi. Y.A.'nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Y.A. ile birlikte olay günü giydiği ayakkabı, şapka ve montu evde ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.