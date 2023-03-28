Silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla yaralama olayının şüphelisi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan kapalı otoparkın üst katındaki çay ocağında dün, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Oğuzhan S., tartıştığı Oğulcan Z'ye silahla ateş etti. Göğsüne ve sırtına 3 kurşun isabet eden Oğulcan Z. ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğulcan Z. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası yaya olarak olay yerinden kaçan Oğulcan S.'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Firari sanığı yakalamak için araştırmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sanığı 01.00 sırasında Kuş Cenneti'nde düzenledikleri operasyonla olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN