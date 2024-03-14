Üye Girişi
Haberler

Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı

Güncelleme:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde bulunan tabanca ile oynayan zihinsel engelli bir kişi, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan zihinsel engelli şahıs, silahın ateş alması ile ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A., silahın ateş alması ile birlikte vücuduna kurşun isabet etmesi sonucunda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.C.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cihan Aydar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Cihan Aydar kimdir? Ahmet Faruk Ulaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Ahmet Faruk Ulaş kimdir? DEVA Partisi Honaz adayı Sinan Tiymur kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Honaz belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güney adayı Adile Abacı kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Güney belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çivril adayı Recep Karabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çivril belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çardak adayı Cengiz Demirel kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çameli adayı Mehmet Emin Baş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çal adayı Sultan Dikici kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Buldan adayı Sultan Özsoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Buldan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bozkurt adayı Mustafa Çakır kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beyağaç adayı Mehmet Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bekilli adayı Ali Henkoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Babadağ adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Baş kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı Mehmet Baş kimdir? Sadık Güvenç kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title