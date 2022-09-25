Siirt haber | Siirt'te yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı 3. Sayfa Haberleri Siirt gelişmesine göre Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk kazayı vücudunda oluşan kırıklarla atlattı. Kaza, Siirt'in Pervari ilçe merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Kadir Umay'a otomobil çarptı. Yaralanan Umay, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Umay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pervari Çocuk Siirt 3. Sayfa Haberler

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