Seyir halindeki servis aracı yandı

Gaziantep'te bir servis aracı seyir halindeyken aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 4. Organize girişi beylerbeyi köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organizeye işçi taşıyan bir servis aracı aniden yanmaya başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP