Servis otoparkında arızalı 5 araç alev topuna döndü 3. Sayfa Haberleri Servis otoparkında arızalı 5 araç alev topuna döndü Tekirdağ Çorlu'da bir araç bakım servisinde park halindeki arızalı 5 araç alev alev yandı. Servis otoparkında arızalı 5 araç alev topuna döndü TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir araç bakım servisinde park halindeki arızalı 5 araç alev alev yandı. Olay, gece saatlerinde İstanbul yolu üzeri Önerler Mahallesi mevkiindeki araç bakım servisi bahçesinde meydana geldi. Servise bakım için getirilen park halindeki arızalı 5 araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlinin olayı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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