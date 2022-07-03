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Sele kapılan operatörün bulunması için 340 personel görev yapıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sele kapılan operatörün bulunması için 340 personel görev yapıyorDÜZCE – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 6'ncı günde de devam ediyor.

Sele kapılan operatörün bulunması için 340 personel görev yapıyor

DÜZCE – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 6'ncı günde de devam ediyor. Arama çalışmalarına 340 personel katılıyor.

Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan Okan Bayrak, kepçe ile Asar Deresi'nin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, köprünün kısmen yıkılmasıyla sel sularına kapılmıştı. Bayrak'ı bulmak için aralıksız çalışan ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları, JAK, AFAD, DAKE ve bazı kurumların arama kurtarma ekipleri tarafından yapılıyor. Asar Deresi boyunca ve Melen Çayı'nda ekipler arama çalışmalarına devam ederken, Okan Bayrak'ın dereye düştüğü noktada da çalışmalar sürdürülüyor.

Okan Bayrak'ın dereye düştüğü Üçköprü köyündeki bölgede ise İl Özel İdaresi ekipleri, JAK ve AFAD ekiplerinin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bölgede, sel suları ile gelen çamurlar dikkatli şekilde kaldırılıyor.

Öte yandan, arama çalışmalarına 340 görevli katılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa

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