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Sarıyer'de Silahlı Kavga: 2 Polis Yaralandı

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Sarıyer'de bir müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrası polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı ve 2'si polis 5 kişi yaralandı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

- Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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