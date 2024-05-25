Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar suyla dolup taştı. Ev ve işyerlerini su basarken, sürücüler zorlu şartlarda ilerlemek zorunda kaldı. Ayrıca, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki akşam konserleri de iptal edildi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika yağan yağmur sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı ev ve işyerini su bastı, sürücüler yollarda araçlarının farlarını açarak ilerledi. Öte yandan, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşmesi planlanan akşam konserleri de iptal edildiği bildirildi. - ŞANLIURFA