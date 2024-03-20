Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun Birecik ilçesi girişinde yaşandı. İddiaya göre Yücel K.'nin kullandığı 31 AEU 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA