Şanlıurfa'da çocuklardan alkışlatan hareket: Çimle besledikleri kaplumbağayı hayata bağladılar Derede mahsur kalan kaplumbağanın karnını çocuklar doyurdu 15 Mart 2023 tarihinde Şanlıurfa'da etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresine sürüklenerek 37 gündür...

Şanlıurfa'da çocuklardan alkışlatan hareket: Çimle besledikleri kaplumbağayı hayata bağladılar

Derede mahsur kalan kaplumbağanın karnını çocuklar doyurdu

ŞANLIURFA - 15 Mart 2023 tarihinde Şanlıurfa'da etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresine sürüklenerek 37 gündür mahsur kalan dağ kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların karnını duyurduğu kaplumbağa, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Türkiye'nin güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar, 15 Mart tarihinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Şanlıurfa'yı etkileyen seller nedeniyle toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatın günlerce olumsuz etkilendiği kentte, insanların yanı sıra ekili tarım arazileri ve hayvanlar da olumsuz etkilendi.

37 gün sonra çocuklar kaplumbağayı hayata bağladı

Şanlıurfa'da sel sularıyla sürüklenen bir dağ kaplumbağası, Karakoyun deresinde mahsur kaldı. 37 gündür mahsur kaldığı derede ölmek üzereyken fark edilen kaplumbağa, çocuklar tarafından fark edildi. Çocukların çim ile karnını doyurduğu kaplumbağa duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile dere dışına çıkarılan kaplumbağa, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekiplerine haber veren duyarlı vatandaşlardan Mehmet Demirkan, "Abi, iki saat önce burada bir kaplumbağa gördük. Çıkarılması için ekiplere haber verdik. Bizde ot falan yiyecek verdik. Şuan ekiplerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

İtfaiye eri Reşit Pınarbaşı ise, ihbar üzerine hemen bölgeye gittiklerini ve derede mahsur kalan kaplumbağayı kurtardıklarını söyledi.

Kaplumbağayı çim ile besleyen çocuklar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.