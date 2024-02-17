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Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk demir WC matikten kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ayağına demir WC matik sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Kent Mahallesinde yaşandı. Lavaboya giden çocuk, lavaboda kayarak sol bacağını demir WC matike sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak demir matikten çocuğu kurtardı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ayağına demir WC matik sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Kent Mahallesinde yaşandı. Lavaboya giden 2 yaşındaki Mahmut B., lavaboda kayarak sol bacağını demir WC matike sıkıştırdı. Çocuğun çığlık atmasıyla lavaboya koşan aile, sıkışan ayağı kendi imkanları ile çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak demir matikin bir bölümünü kesti. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, 2 yaşındaki Mahmut B.'yi spiral yardımı ile demir parçadan kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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