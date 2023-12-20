Samsun'da Yol Kontrolünde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde şüpheli araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrol uygulamasında şüpheli araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik Timi ekiplerince müşterek olarak icra edilen yol kontrolü neticesinde şüphe üzerine durdurulan G.T. ve B.K.'nin araç içinde şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN