Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde jandarmanın takibi sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Terme Adliyesine sevk edilen G.K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN